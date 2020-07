Gemeenten voeren actie in Den Haag: "Wij moeten structureel meer geld hebben"

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft eerder gezegd dat ze de gemeenten niet structureel tegemoetkomt. Daarom schakelen gemeenten nu de Tweede Kamer in.

Opschalingskorting

De gemeenten zitten met enkele zaken in de maag. Ten eerste willen ze dat de in 2015 ingestelde opschalingskorting wordt teruggedraaid. Die korting op het geld dat de gemeente elk jaar van het Rijk krijgt, moest fusies tot grotere gemeenten stimuleren. "Wij leveren als gemeente heel veel geld in, omdat wij een kleine gemeente zijn. Een grote gemeente blijkt per inwoner echter vaak duurder dan een kleine. Die korting levert dus niets op", legt wethouder Libbe de Vries uit.

Daarnaast zijn de structurele tekorten op het sociaal domein een landelijk probleem. Toen dat in 2015 over ging van het Rijk naar de gemeenten, werden de gemeenten met dertig procent op hun budget gekort. De Vries: "Een deel daarvan is goedgemaakt. maar eigenlijk moet daar landelijk een miljard voor komen."

Gemeentefonds

Gemeenten krijgen nog wel geld uit een andere landelijke pot: het gemeentefonds. Maar omdat het geld voortaan waarschijnlijk anders wordt verdeeld. zijn veel gemeenten bang dat ze er nog meer op achteruit gaan. "De kleine gemeenten zijn daar de dupe van. Voor Opsterland zou het wel een miljoen euro per jaar schelen aan inkomsten. Dat kunnen we er nu niet bij hebben."

Tot slot speelt de coronacrisis de gemeenten parten. "Straks krijgen we te maken met mensen die in de bijstand komen. Het wordt gewoon te krap, dus we moeten structureel geld hebben", aldus De Vries.

Geld dubbel en dwars kwijt

Als de Tweede Kamer de gemeenten niet tegemoetkomt, heeft dat grote gevolgen voor de leefbaarheid in de gemeenten, aldus De Vries. "Dan zullen wij moeten korten op bijvoorbeeld een bibliotheek, een zwembad of de sport. Dan krijgen we jongeren die minder gezond zijn. Het geld dat we nu besparen, zijn we straks dus dubbel en dwars kwijt."