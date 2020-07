Opschaling aantal IC-bedden MCL lastig door personeelstekort

Pittige oplieding en swier wurk

De krapte yn it soarchpersoaniel is net nij, mar neffens Seinstra is de krapte op de spesjalisearre ôfdielingen slimmer. Dat hat neffens him in oantal redenen. "De studie is erg pittig. Hij duurt 18 maanden exclusief inwerken. En we verwachten dat je minimaal 32 uur werkt. Dat willen veel niet."