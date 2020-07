Werkstraf voor Leeuwarder die bewust verkeersregelaar aanreed

De rechter volgde daarmee de eis van de officier van justitie. De Leeuwarder passeerde op de ventweg naast de Groningerstraatweg een lange rij wachtende auto's met festivalgangers die op weg waren naar het Psy-Fi Festival.

De vrouw werd tegengehouden door de verkeersregelaar, die de vrouw sommeerde achteruit terug te rijden. De Leeuwarder antwoordde dat ze liever verderop wilde keren, maar dat mocht niet. Daarop schold ze de regelaar uit en gaf ze gas.

Gekneusde pezen

De auto kwam tegen de benen van de regelaar, die door haar knieën zakte. Later bleek dat de vrouw gekneusde pezen had overgehouden aan het voorval. Ze was enorm geschrokken van het respectloze gedrag van de Leeuwardense.

De rechter bepaalde dat de automobiliste 270 euro smartengeld aan de verkeersregelaar moet betalen.