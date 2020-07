FNP wil dat provincie groenstations weer op gang brengt

De FNP heeft in de winter een werkbezoek gebracht aan het project 'agrarische groenstations' van het agrarisch collectief ELAN in Zuidoost-Friesland. Tot 2017 deed ELAN een proef waarbij bladeren, snoei- en ander natuurlijk groenafval op het erf van boeren in de directe omgeving werd verwerkt tot compost .

Dat materiaal kan als meststof op het land worden gebruikt, om daarmee de kwaliteit van de bodem te verbeteren. In groot voordeel van de groenstations is de korte kringloop, waarbij lokale afvalstoffen gebruikt worden en er bijna geen vervoersbewegingen nodig zijn. Pilots met groenstations zijn er buiten Zuidoost-Friesland ook geweest in De Fryske Marren, Terschelling en Kollumerland.

Aangezien voor afvalverwerker

De pilot in Zuidoost-Friesland is echter in 2017 beëindigd, omdat de agrarische bedrijven die aan de proef meededen als afvalverwerkers gekwalificeerd werden. Daarmee moesten zij aan dezelfde wetten en regels voldoen als grootschalige industriële afvalverwerkers.

"De FNP vind het erg jammer dat de proef nu niet verder kan. Het hergebruik van schone afvalstromen als grondstof en het lokaal verwerken past mooi in de kringloopgedachte van landbouwminister Schouten", zegt Wopke Veenstra van de FNP. "Het zou juist gestimuleerd moeten worden. Het project van de groenstations moet opnieuw worden opgestart en zou ook op andere plaatsen moeten worden toegepast.''

Regeldruk omlaag

Er is een heel complex aan wetten waar de groenstations tegen aan lopen. Verder moeten de groenstations natuurlijk rekening houden met de regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en water. Die regeldruk, waarbij ook nog verschillende overheden (Rijk, provincie, gemeente en waterschap) bevoegd gezag zijn, maakt het voor ondernemers moeilijk om mee te doen.

De FNP wil van het college van Gedeputeerde Staten weten of zij bereid zijn om de groenstations weer op gang te helpen. Daarbij zou de provincie ook naar haar eigen regels moeten kijken en er bij het Rijk op aandringen om nationale wet - en regelgeving te veranderen die het nu onnodig moeilijk maakt om lokaal compost te maken uit schoon groenafval uit de directe omgeving.