Ljeppers Boun: fierljepseizoen gaat op 18 juli van start

Normaal zou het ljepseizoen al in mei al beginnen, maar het coronavirus gooide roet in het eten en de wedstrijden werden uitgesteld tot 1 september. Het ljepseizoen van dit jaar lijkt toch niet helemaal in het water te vallen nu de versoepelingen op 1 juli al ingaan. "We zijn wel heel blij, maar we hadden er niet op gerekend. We zijn toch wel blij verrast dat we weer aan de slag kunnen", legt Teije Dijk, voorzitter van de Frysk Ljeppers Boun, uit.

De Boun had al een alternatief programma gemaakt. Iedere vereniging zou wel voor zichzelf trainen en interne wedstrijden houden, maar de competitie met andere verenigingen aangaan mocht niet. Dijk: "Dat hadden we net klaar en we zouden er half juli mee beginnen, maar nu kunnen we ineens wel weer los."

Snel omschakelen

Volgens Dijk was het snel omschakelen: "We hebben de nieuwe situatie besproken met de Nederlandse Fierljep Bond. In deze coronacrisis zijn we gelijk met elkaar opgetrokken. We hebben geconcludeerd at we er toch voor willen gaan en dat het daarmee ook mogelijkk zou zijn om een Nederlands kampioenschap te houden op 19 juli."

Het opzetten van een nieuwe agenda viel mee, legt Dijk uit. De wedstrijdkalender die vorig jaar voor dit seizoen was vastgesteld, kon voor een deel worden opgepakt en deels aangepast. "We hebben met de NFB en alle verenigingen overlegd. De conclusie was dat we, met een aantal aanpassingen, weer snel aan de slag konden."

12 wedstrijden

Er zullen twee wedstrijden per week worden geljept. "Daarmee kunnen er zo'n 12 wedstrijden worden gehouden. Die dienen ook als kwalificatie voor de FK en NK." Volgens Dijk heeft de training van de ljeppers er niet geleden onder de onderbreking. "Ljepsport mote je het hele jaar mee bezig zijn om in conditie te blijven. De sporters zijn in coronatijd ook blijven trainen."

Volgens Dijk heeft de Boun financieel gezien niet veel schade opgelopen. "We missen een deel van het seizoen, dus we missen bijvoorbeeld entreegeld. Aan de andere kant hebben we nieuwe sponsoren. Die hebben niet gezegd af te zien van hun donatie."