Aftredend wethouder Sjoerd Feitsma krijt Penning van Verdienste

De Penning van Verdienste wordt toegekend aan personen die zich voor de gemeente Leeuwarden op promotioneel, cultureel, wetenschappelijk, economisch of maatschappelijk terrein bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. De onderscheiding bestaat uit een bronzen legpenning met oorkonde.

Feitsma was ruim zes jaar verantwoordelijk voor portefeuilles als financiën en bedrijfsvoering, coördinatie sociaal domein, cultuur en (legacy) LF2018 en inkomen. Hij zette zich sterk in voor cultuur en hoogtepunt als Leeuwarder wethouder was het binnenhalen van LF2018.

Daarnaast was hij eerste locoburgemeester. Voordat Sjoerd Feitsma wethouder werd, was hij vanaf 2006 al politiek actief, eerst als raadslid en later als fractievoorzitter.

Opgevolgd door Hein Kuiken

Feitsma gaat nu aan de slag in Amsterdam, waar hij directeur wordt van het Plaform ACCT (Plaform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst). Feitsma was van alle Leeuwarder wethouders de langstzittende. Hij wordt opgevolgd door Hein Kuiken, die tot woensdag nog wethouder was in Harlingen.

In een grote zaal van het Van der Valk-hotel in Leeuwarden was zowel het afscheid van Feitsma als de installatie van Kuiken als nieuwe wethouder. De raad stemde unaniem voor de nieuwe wethouder, die nu nog in Harlingen woont, maar binnen een jaar in de hoofdstad moet wonen.