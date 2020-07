Aftredend wethouder Sjoerd Feitsma krijgt Penning van Verdienste

Feitsma gaat nu aan de slag in Amsterdam, waar hij directeur wordt van het Platform ACCT (Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst). Feitsma was van alle Leeuwarder wethouders de langstzittende. Hij wordt opgevolgd door Hein Kuiken, die tot woensdag nog wethouder was in Harlingen.

In een grote zaal van het Van der Valk-hotel in Leeuwarden was zowel het afscheid van Feitsma als de installatie van Kuiken als nieuwe wethouder. De raad stemde unaniem voor de nieuwe wethouder, die nu nog in Harlingen woont, maar binnen een jaar in de hoofdstad moet wonen.