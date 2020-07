Protest Waddenvereniging over bezwaartermijn gaswinning Ternaard heeft effect

De Waddenvereniging had in een brief minister Eric Wiebes om opheldering gevraagd over de plannen voor gaswinning onder de Waddenzee bij Ternaard. De Waddenvereniging vond het vreemd dat de termijn waarin omwonenden en organisaties kunnen reageren op de vergunningsaanvraag midden in de zomervakantie zou vallen. Het heeft effect gehad: de stukken worden nu op 15 augustus gepubliceerd.