GrienLinks heeft zorgen over tolhuisje Vianen in Beetsterzwaag: dreigt sloop?

De fractie van GrienLinks in Opsterland heeft zorgen over het huisje Vianen aan de Van Harinxmaweg in Beetsterzwaag. Raadslid Johan Sieswerda geeft aan gehoord te hebben dat het pand mogelijk gesloopt wordt. Maar volgens de fractie gaat het om een beeldbepalend gebouwtje dat eigenlijk bewaard moet blijven. Het pand werd in het verleden gebruikt als tolhuisje.