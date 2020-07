Even dimmen: Liander zoekt uit of zonnepanelen ook wat minder kunnen leveren

Op dit moment zijn er zoveel bedrijven die zonnepanelen op het stroomnet aan willen sluiten, dat het net er geen extra energie mee bij kan hebben. Een paar honderd zonneparken en windmolenparken staan op de wachtlijst en dat moet anders, zegt Peter Hofland van netbeheerder Liander.

"Op dit moment is het zo dat de producenten van groene stroom ook alle stroom moeten terugleveren aan het net, op de dagen dat de zon op zijn hardst schijnt, maar dat is maar een paar dagen per jaar. Al die andere dagen is dat niet zo, dan is er voldoende ruimte," geeft Hofland aan.

Pilot in Wergea

Liander doet een landelijke pilot bij een boerenbedrijf in Wergea. Boer Hendrik Schuurmans heeft daar zo'n 300 koeien, en meer dan 1500 zonnepanelen op het dak. Hij hoopt dat dat meer kunnen worden als de proef een succes is.