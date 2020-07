Gasdetectiecamera moet lekken in biovergisters opsporen

De gasdetectiecamera registreert kleine temperatuurverschillen en zit dit om in beeld. Mogelijke gaslekken kunnen vanaf een afstand in beeld gebracht worden, zodat de persoon die de camera bedient niet in gevaar komt.

Biovergisters

In het komende halfjaar zal de FUMO met de gasdetectiecamera bij alle biovergisters in Fryslân langs om te controleren of daar ook lekker zijn. Een biovergister zet mest, bermgras, en groente-, fruit- en tuinafval om in biogas. Dat kan dan gebruikt worden als brandstof. Op papier voldoen alle biovergisters aan de voorschriften, maar toch klagen omwonenden soms over stankoverlast. De FUMO kan nu met de camera kijken of dit door kleine lekken komt.