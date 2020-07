Yvonne Nauta: van schaatsster naar yoga-lerares

Nauta ziet de yoga als een aanvulling op haar sportieve carrière. "In mijn schaatscarrière was op een bepaald moment de tank wel een beetje leeg. Toen kwam ik via een fysiotherapeut in Sneek terecht, bij de New Health Centre. De therapeut heeft me begeleid en zei: het is ook belangrijk dat je zo nu en dan komt 'yinnen'. Dat heb ik gedaan, zelfs de docentenopleiding en de yin-medicine-opleiding gevolgd. Dat is het nieuwe pad geworden."

'Your inner nature'

De oud-schaatsster legt uit waar dat 'yin' voor staat. "De letters staan voor 'your inner nature'. Het gaat om authentiek zijn: de wijsheid zit in je lichaam. Het draai niet alleen om de goeie kanten, maar ook om de kwetsbaarheid."

Volgens Nauta kwam de yoga goed van pas voor haar lichaam, maar ook mentaal heeft het veel betekenis gekregen. "Als je steeds terugkerende klachten hebt en het onderliggende probleem niet duidelijk is, dan komt het steeds ook terug. Stress kan op het spierweefsel slaan. Yin kan in die zin ruimte bieden, je komt lekkerder in je vel te zitten. En ik ben eigenlijk wel een chaoot, ik heb yin zelf ook wel nodig. Maar ik heb wel geleerd om het te laten gebeuren."