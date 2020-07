Kamerlid Gijs van Dijk wil een noodfonds van 20 miljoen voor de eilanden

Van Dijk legt uit waarom er een noodfonds moet komen. "De Waddenburgemeesters hebben eerder aangegeven dat er een ongewoon grote klap voor de Waddeneilanden komt. Omdat het toerisme en de horeca stil stonden en de eilanden daar zo afhankelijk van zijn. Wij hebben voorgesteld om 20 miljoen vrij te maken voor de coronaklap die de eilanden hebben gekregen. Zo moeten we ervoor zorgen dat de ondernemers nog door kunnen."

Belangrijk deel van het seizoen gemist

Van Dijk woont zelf op Texel. "Ik spreek veel ondernemers die het moeilijk hebben. Ze hebben het hele voorjaar al gemist, wat tegenwoordig ook al een belangrijk seizoen is." Je zou misschien zeggen, het toerisme komt nu wel weer wat op gong. De boten zijn volgeboekt. Is het nog wel nodig? "De eilanden hebben een maximale capaciteit, op een gegeven moment zijn er geen bedden meer. Dus het is niet goed mogelijk om alle schade vanaf maart in te halen. De overheid moet een beetje buffer bieden om weer een duurzaam toerisme op te bouwen."

Elkaar tegemoetkomen

Eerder werd door de eilanden gevraagd om een noodfonds van 38 miljoen euro, maar daar ging staatssecretaris Mona Keijzer niet mee akkoord. Van Dijk hoopt met 20 miljoen een stap in de goede richting te zetten. "Er is op dit moment door het kabinet best veel geld vrijgespeeld. Minister Hoekstra van Financiën zegt: we hebben best diepe zakken. Gelukkig ging het voor de coronatijd goed. Dan is 20 miljoen een best klein bedrag als je naar het hele budget kijkt, hoewel het veel klinkt. Daarom gaan we in het midden zitten om de coalitie te verleiden voor ons voorstel te stemmen. Er is namelijk wel veel gevoel voor de problemen van de eilanden."

Wel ziet Van Dijk het liefst dat er oplossingen gezocht worden die ook voor de lange termijn iets opleveren. Van Dijk: "Dat we zeggen: we willen je helpen, maar dan vragen we ook aan je bedrijf om mee te helpen aan een duurzaam Waddengebied. Dat is een win-win situatie."