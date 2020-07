Roel Sluiter (66) stopt "met pijn in het hart" als burgemeester van Harlingen

"Het is altijd bijzonder lastig om het juiste moment te vinden om te vertrekken", zegt Sluiter. "Ik ben de raad dankbaar dat er geen belemmeringen waren om aan een nieuwe ambtsperiode te beginnen. Niettemin doe ik dat niet en ik weet nu al dat ik met pijn in het hart en tandenknarsend daadwerkelijk zal vertrekken, want Harlingen is een fantastische gemeente om voor te werken."

Als Sluiter er in 2021 mee stopt, is hij in totaal meer dan negen jaar burgemeester geweest in Harlingen. De eerste drie jaar was hij waarnemer. Het duurt nog bijna een jaar voordat hij vertrekt, zegt hij tegen de raad. "Tot die tijd hebt u maar één burgemeester en dat ben ik."