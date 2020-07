Hout uit grafkelder Jellum komt uit de tijd van Sicke van Dekema

Het gaat om eikenhout uit Westfalen. De jongste jaarring is van 1594 en daarmee kan het volgens Borghaerts goed van 'Jonker Sicke' zijn. De oorspronkelijke kerk van Jellum werd in de late middeleeuwen gebouwd, maar in 1700 kwam er een nieuwe kerk. Die brandde in 1893 echter af en twee jaar later kwam er weer een nieuw godshuis.

Uitsluitsel

De inhoud van de kerk ging verloren, maar de grafkelder en grafzerken bleven bewaard. Het hout in de grafkelder is wel flink aangetast door de brand van 1893. Het was nog niet duidelijk of het om restanten van kisten ging, of dat het bijvoorbeeld houtresten uit de tijd van de nieuwbouw waren. Het onderzoek van Borghaerts geeft nu uitsluitsel.

Er liggen ook nog twee grafstenen, al zijn ze in de loop van de tijd beschadigd geraakt. Het zijn de stenen van Sicke van Dekema en zijn vrouw Hil van Tamminga, en van hun dochter Katharina van Dekema en haar man Bote van Grovestins.

Mogelijk zijn er later nog meer mensen in de grafkelder begraven. Want er zijn in het verleden plaatjes gevonden die bij kisten hoorden, met namen van familieleden en latere eigenaren van Mammema State.

Wie was 'Jonker Sicke'?

Sicke van Dekema werd in 1548 in Jellum geboren. Als jongeman reisde hij naar Keulen, Spanje en Italië om te studeren. Hij werd doctor in de rechten. Nadat zijn moeder overleed in 1575, werd hij eigenaar van Mammema State in Jellum (nu Hegedyk 30). Op politiek gebied was hij actief als lid van het college en als afgevaardigde in commissies. Hij trouwde met Hil van Tamminga en kreeg minimaal negen kinderen. De meeste kinderen overleden jong, maar slechts drie dochters werden ouder. In 1635 overleed Sicke, vijf jaar na zijn vrouw. Meer informatie is te vinden op de blog van grafsteen-deskundige Hessel de Walle.