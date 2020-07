Nieuwe versoepelingen voor de horeca leveren niet overal blijdschap op

Café Baard in het dorp met dezelfde naam is wel sinds het weer toegestaan is open. Caféhouder Cobus Prins heeft naar alternatieven gezocht in die periode, zoals 'coffee-to-go', maar daar viel niet veel mee te verdienen.

"Ik snap dat de anderhalve meter-economie voor ons eigen welzijn is, maar voor ons is het wel vervelend." In het kleine café kan Prins niet genoeg mensen kwijt en moet hij dus al snel nee verkopen als er niet genoeg plek is. Voor hem leveren de nieuwe versoepelingen helemaal niets op. "Dat komt door die anderhalve meter. Ik mag maar vier mensen aan de bar hebben. Eerst stonden ze twee rijen dik."

Het kleine café heeft het er financieel dus lastig mee. "Ik denk dat er heel veel kleine horeca zoals wij om gaan vallen. "Wij hebben geen vet op de bonken. Ons buffertje is op, maar we zingen het nog wel even uit. Al moet er wel wat veranderen."