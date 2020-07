Op de Nijewei tussen Abbega en Wolsum was woensdagmiddag een ongeluk tussen een auto en een bestelbus met aanhanger. Mogelijk werd de auto door de bus aangereden tijdens het inhalen. Een van de inzittenden raakte gewond, daar is een traumateam voor opgeroepen. Het slachtoffer is naar het UMCG in Groningen gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met deze persoon is.