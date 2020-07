Provincie maakt ruimte voor nieuwe cultuurspelers, maar niet iedereen is blij

Alleen het Fries Museum blijft wat buiten schot. In de oude situatie hadden maar vier musea recht op subsidie: het Fries Museum, Fries Landbouwmuseum, Fries Scheepvaartmuseum en Fries Natuurmuseum. Nu mocht ieder museum een aanvraag doen, maar het budget bleef gelijk. Het Fries Museum mocht echter niet gekort worden, dat was een voorwaarde van het Rijk om recht op een plek in de landelijke BIS-regeling te houden.

Het betekent dat de drie overblijvende musea hun geld verdelen moeten met andere musea: dat zijn uiteindelijk Museum Belvédère, Museum Dr8888 en het Planetarium in Franeker.

Dans was ondergeschoven kind

Een opvallende nieuwkomer is het dansgezelschap Ivgi & Greben. Dit is een gezelschap dat op hoog niveau in binnen- en buitenland heeft gewerkt. Een van hen, Johan Greben, is geboren en getogen in Leeuwarden en wil graag terugkeren om het initiatief uit te bouwen. De provincie wilde graag alle kunstdisciplines goed vertegenwoordigen. Dans kwam er de afgelopen jaren niet goed vanaf binnen de verdeling van geld. Ook de Jeugd Dans Opleiding Fryslân krijgt nu meer subsidie dan eerder.

Ivgi & Greben zien het echt als hun missie om de dans groter te maken in Fryslân: "Het leren waarderen van dans begint heel vroeg. Ik zou heel graag naast de dansvoorstellingen een publiek bouwen voor dans. Onze dans, maar ook breder: alle dans die in Fryslân kan worden vertoont. Daar valt nog veel te halen. Schijnbaar is moderne dans best ingewikkeld voor theaters en het publiek. Ook in Leeuwarden is het moeilijk om er publiek voor te vinden, dus daar moeten we in investeren."