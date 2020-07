Groenwerkers in Leeuwarden hebben dé oplossing gevonden tegen de reuzenberenklauw

Het is sinds enkele jaren zo dat in een nieuwe verordening is vastgelegd dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van de berenklauw. De planten zijn gevaarlijk, want het sap kan bij mensen en dieren vervelende brandblaren veroorzaken.

Beschermende kleding

"De reuzenberenklauw is hier in de jaren vijftig binnengehaald als een mooie tuinplant, maar wij hebben hem allemaal zijn gang laten gaan. En nu zitten we er overal mee", zegt Wester. Zijn collega Lieuwe laat een brandplek op zijn hand zien. "Er is per ongeluk wat in mijn handschoenen gekomen. Het lijkt nu wel eczeem en het jeukt verschrikkelijk."

De berenklauwbestrijders moeten daarom ook beschermende kleden en handschoenen dragen. Wester heeft niet de illusie dat ze de plant compleet kunnen laten uitsterven, maar het wordt op deze manier wel te beheersen.