Arriva verwacht na zomervakantie weer grotere toestroom reizigers

"We hebben niet ineens veel extra reizigers gekregen", vertelt Tineke Witteveen van Arriva. Volgens Witteveen is het beeld nog hetzelfde, maar rekent de vervoerder straks wel weer op meer personen.

Beeld naleving maatregelen positief

In de treinen of bussen gelden niet veel extra regels wat de coronamaatregelen betreft. Wel moeten mensen een mondkapje op, en over het algemeen houden ze zich daar goed aan. "Dat beeld is positief en dat maakt ook dat er weer meer mensen met het openbaar vervoer mogen." Arriva doet wel de oproep aan mensen en bedrijven om de reizen zoveel mogelijk te spreiden.

Ook mensen die de fiets mee willen nemen, kunnen gewoon terecht in de treinen van Arriva. In de bussen is dat niet mogelijk, maar er zijn op sommige dagen wel eens uitzonderingen.

De versoepelingen van de coronamaatregelen vallen niet alleen goed bij de reizigers, maar ook bij de vervoerder. "We zijn hier erg blij mee. Het openbaar vervoer, daar zijn wij voor. Dus het is goed dat wij nu weer meer mensen kunnen vervoeren", volgens Witteveen.