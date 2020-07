Doeksen opgetogen met nieuwe boot: "We zijn behoorlijk geplaagd door pech"

Voor directeur Paul Melles is het een opluchting dat de MS Willem Barentsz vrijdag in de vaart kan. "Dit schip hebben we voor het autovervoer naar Terschelling echt nodig. We zijn als rederij behoorlijk geplaagd door pech. De Vlieland die kapot is en nog niet klaar is vanwege het coronavirus."

"Het is niet een leuk jaar"

Eigenlijk was het de bedoeling dat de boot al in januari zou varen. Maar dat is niet gebeurd. "Dat komt door een aantal factoren," zegt Melles. "Het begon met de financiële problemen met de werf in Vietnam. Vervolgens zijn de schepen hier heen gebracht en hebben we waterschade gehad. Dat heeft ons ook zo'n tweeënhalve maand teruggeworpen in de tijd. En toen kwam de coronacrisis. Het is niet een leuk jaar."

Op de nieuwe boot kunnen 700 passagiers mee, dat is wel veel minder dan op de andere boten Vlieland en Friesland. Maar dat is expres zo, zegt Melles. "We gaan één schip vervangen en er komen twee schepen voor terug. Dus we gaan meer capaciteit in het schip blazen en daarom wilden we ook meer comfort bieden aan boord. We kunnen hier meer ruimte bieden en dat is voor de capaciteit van de vloot voldoende."

Willem de Vlamingh lukt niet eerder

De zusterboot, Willem de Vlamingh, moet nog tot september wachten. "We zijn met Willem de Vlaming al een heel eind. Als je er binnen loopt zul je zeggen: waarom kan 'ie nog niet in de vaart? Maar daar zitten we nog met elektrische integratieproblemen die nog opgelost moeten worden. Bovendien hebben we nog steeds corona en de zomervakantie komt eraan, dus het lukt ons gewoon niet eerder."

Opvallend is dat de zee goed zichtbaar is op de nieuwe boot. "Mensen willen genieten van de overtocht en het werelderfgoed zien. Daarom wilden we zoveel mogelijk raampartijen," legt Melles uit. Toch zal de Willem Barentsz nog niet meteen worden volgepropt met passagiers. "We gaan het op dit schip nog niet meteen doen, ook om iedereen te laten wennen aan het schip. Ook de medewerkers."