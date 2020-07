Weg open of dicht? Kuikens bepalen het verkeer in het Fochteloërveen

Omwonenden kunnen er nog wel langs. Ook een boerderijwinkel in het gebied blijft te bereiken. In Nederland zijn maar enkele locaties waar kraanvogels broeden. Normaal gesproken krijgen de vogels twee eieren. Na negen weken kunnen de vogels vliegen, tot die tijd lopen ze heen en weer om voedsel te zoeken en te slapen. Daardoor moeten ze zo nu en dan de weg over. Vorig jaar was de weg voor het eerst een paar keer dicht.