Rendabel, sneller en goedkoper: provincie wil Lelylijn op landelijke agenda

Die conclusie trekt de provincie Fryslân uit een 'potentie-onderzoek' dat is gemaakt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de drie noordelijke provincies. Er is gekeken naar drie varianten voor sneller openbaar vervoer tussen de Randstad en Fryslân en Groningen: bestaand spoor sneller maken, de aanleg van nieuw spoor en een hoogwaardige busverbinding.

Die laatste variant levert geen tijdwinst op en valt daarom af. Maar over bestaand spoor (Amsterdam-Zwolle-Groningen/Leeuwarden) en nieuw spoor (de Lelylijn) is tussen Randstad en het Noorden substantiële reistijdwinst haalbaar, respectievelijk twintig tot veertig minuten, waarbij een nieuw spoor bovendien goedkoper lijkt. Treinen moeten dan in beide varianten maximaal 200 kilometer per uur gaan rijden.

Bijkomend voordeel voor de Lelylijn over Drachten, Heerenveen en de Noordoostpolder is bovendien dat de aanleg geen hinder oplevert voor de treinreiziger over het bestaande spoor. Bovendien wordt de hele railinfrastructuur voor het Noorden veel sterker door het aanleggen van een tweede lijn, naast de bestaande lijn over Zwolle.