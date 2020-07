Wetterskip levert nieuw gemaal op bij Petgatten De Feanhoop

De aannemer begon in februari 2019 met het werk. Eind april 2020 is het Noordergemaal opgeleverd. Door de aanleg van een tweekantige vispassage kunnen vissen onbeperkt heen en weer varen tussen de wateren Krûme Gat, Wide Mûntsegroppe en natuurgebied Petgatten De Feanhoop. Dit gebied is ruim tweehonderd hectare groot.

"De verandering van het klimaat heeft een grote invloed op de taken van Wetterskip", legt Jan van Weperen, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân uit. "Door extreme neerslag moet er meer water worden afgevoerd. In tijden van droogte is er juist meer vraag naar (zoet) water."

164.000 liter per minuut

Het oude gemaal moest worden vervangen omdat het was afgeschreven en niet meer voldeed aan de hedendaagse veiligheidsnormen. Het nieuwe Noordergemaal kan 164.000 liter water per minuut verwerken. Het gemaal gaat automatisch aan als de waterstand in de polder te hoog wordt en bepaalt zelf of er een of twee pompen nodig zijn om de waterstand te verlagen. Zo bespaart het waterschap op energiekosten.