Sven Nieuwpoort blijft een seizoen langer bij Cambuur

Afgelopen zomer maakte Nieuwpoort met Henk de Jong en Sandor van der Heide de overstap van De Graafschap naar SC Cambuur. Afgelopen seizoen speelde hij vanwege blessures maar drie wedstrijden voor de Leeuwarders.

"Sven heeft door een blessure niet zoveel kunnen spelen als hij en wij zouden willen, maar iedereen heeft kunnen zien dat het een verdediger is met veel ervaring en kwaliteit. We zijn daarom blij dat we hem hebben weten te houden", aldus technisch manager Foeke Booy.