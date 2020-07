Heerenveen-supporters komen met actie om hun club te steunen

De actie is woensdag van start gegaan, met steun van FeanFan, NieuwNoord, de OSSH en Aktie'67. "Het doel van deze actie is om de levensader van de club, de jeugdopleiding, en daarmee de toekomst van de club financieel te steunen", vertelt initiatiefnemer Oeds-Willem Miedema. "Als iedereen massaal meedoet, kunnen we zelfs #MEIINOAR achterop de wedstrijdshirts laten zetten."

200.000 euro

Om dat voor elkaar te krijgen, zijn de initiatiefnemers afhankelijk van de betrokkenheid van fans, vrijwilligers, sponsoren, (oud-)spelers en clubiconen. "Het ultieme doel is om voor 20 juli een bedrag van 200.000 in te zamelen. Alleen dan komen de namen van de donateurs met de tekst MEIINOAR achterop het shirt, zo is met de club afgesproken", vult Henk Hunneman aan.

Alle bijdragen zijn welkom volgens Miedema. "Iedere supporter die 100 of meer bijdraagt, komt met zijn of haar naam terecht op het shirt als het doel behaald wordt." Alle donateurs die meer dan 19,20 bijdragen, worden een seizoen lang in het glas bij de hoofdingang geëerd.

Oud-jeugdspelers

De komende weken zullen ook prominente oud-jeugdspelers hun stem laten horen. "Samen met de supportersverenigingen zullen zij oproepen om de club te steunen met datgene wat zij kunnen en willen missen. Wij begrijpen ook goed dat fans om de bekende redenen niet dat kunnen doen wat ze graag zouden willen", vervolgt Hunneman. "De actie heet dus ook niet voor niets #MEIINOAR. Alleen samen kunnen we een succes maken van deze actie!"