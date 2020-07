MCL versoepelt bezoekregeling per 1 juli

Patiënten kunnen één bezoeker ontvangen tussen 14.30 en 16.30 uur 's middags en tussen 18.30 en 20.00 uur 's avonds. Van 7.00 21.00 uur is de toegang via de hoofdingang. Buiten deze uren is de toegang bij de spoedeisende hulp.

De triage bij de hoofdingang wordt voortgezet in aangepaste vorm. Er wordt afgeschaald van zes naar één triagepost. Patiënten en bezoekers worden voor binnenkomst van de hoofdingang gevraagd of ze mogelijke symptomen hebben.

Uitzonderingen

Er zijn enkele uitzonderingen op de bezoekregeling. Patiënten die mogelijk corona hebben mogen geen bezoek ontvangen tot de testuitslag bekend is. Positieve coronapatiënten mogen drie keer per week, op afspraak, één bezoeker ontvangen (maximaal één uur per bezoek). Er gelden daarbij strikte hygiëneregels, waaronder het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Er zijn ook andere uitzonderingen, onder meer voor de afdelingen kindergeneeskunde, neonatologie, gynaecologie en intensive care. De actuele informatie daarover is vanaf 1 juli 2020 te vinden op de website van het MCL.