Kerken mogen weer open, maar sommige houden hun deuren tot 1 september dicht

"Je merkt dat mensen weer heel graag samen willen komen, maar ook nog best wel voorzichtig zijn", legt classispredikant Wim Beekman uit. Volgens hem was het makkelijk om alles dicht te gooien, maar is het veel lastiger om alle kerken weer op te starten. De kerken vragen zich af of het het allemaal wel waard is om de boel weer open te doen.

Niet zingen

Er hangt namelijk een aantal voorwaarden aan het opengaan. Er mag niet worden gezongen en mensen moeten zich aan looproutes houden. Daarnaast moeten kerkgangers nog altijd op anderhalve meter van elkaar zitten, waardoor er nog maar een kwart van de mensen in de kerk kan. Beekman: "Dat is best wel een puzzel. Daar hebben we een protocol voor opgesteld."

Voor het zingen is ook een oplossing gevonden. Zo wordt er wel orgelmuziek gespeeld en kunnen mensen meeneuriën als ze dat willen. Daarnaast worden de psalmen voorgelezen in plaats van gezongen. "Zeker kleine kerken zeggen dat dat wel lukt voor komende zondag. Als je erover nadenkt, is er best veel mogelijk."

Toeristische gemeenten

Het valt Beekman wel op dat toeristische gemeenten anders tegenover het opengaan staan. Zij kunnen volgens hem minder goed controleren wie er langskomt en willen dus ook minder snel open. Beekman: "Voor Molkwerum is het mogelijk om een beetje te monitoren wie er komen. Voor een gemeente als Heeg is dat moeilijker."

Andere reden dat de kerken afhoudend zijn met opengaan, is dat de online diensten goed lopen. Gemeenten hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om digitale diensten te realiseren. "Ze zullen daar dan ook minder snel van afstappen. Ze willen eerst de vakantie afwachten en daarna terug naar de oude diensten", legt Beekman uit.

Risicogroep

Er gaan veel ouderen naar de kerk, maar zij zijn juist de risicogroep. Komen zij wel terug naar de kerk? Volgens Beekman zijn ouderen voorzichtig en houden ze goed rekening met hun gezondheid. "Maar het zijn diezelfde ouderen die zeggen dat ze ernaar uitkijken om elkaar weer te ontmoeten."