In Memoriam: Robert van Wieren (1942-2020)

Robert van Wieren werd geboren op 24 juni 1942 in het Oostenrijkse Wenen, als zoon van Wijbren van Wieren en Henriëtte Eidler. Vooral Robert's moeder werd in het begin van de Tweede Wereldoorlog regelmatig aangezien voor een Duitse vrouw. Het leverde haar de nodige hatelijke reacties op. Vandaar dat Robert's ouders besloten te verhuizen naar het geboorteland van Robert's moeder: ze vertrokken naar Oostenrijk.

Het gezin keerde echter terug naar Nederland en na de oorlog vestigde Wijbren van Wieren zich uiteindelijk als kapper in Marsum. Robert van Wieren zou later hetzelfde beroep aannemen. Het had echter wel consequenties voor zijn kaatscarrière. Op zaterdag moest hij namelijk in de kapperszaak werken, dus hij kon alleen op zondag kaatsen.

Frustratie

En kaatsen, dat kon hij. In 1959 won Robert voor Marsum een kleine premie op de Freule Partij; één jaar later gevolgd door een overwinning op de Jong-Nederland Partij.

In 1972 won hij, met broer Wybren en Lammert Breuker, de Bondspartij. PC-winst zat er voor de oudste Van Wieren niet in. Maar het scheelde weinig. In 1968 stond hij met Pier de Groot en Gerrit van der Heide op It Sjûkelân in de finale. Daarin waren Johan van Seijst, Johannes Westra en Tamme Velstra te sterk. Dat hij de PC nooit heeft gewonnen, noemt Robert van Wieren in het boek De vijfde woensdag, 150 jaar PC, een frustratie. Maar het tekent de hechte familieband van de Van Wierens, want hij voegt er meteen aan toe: "Maar Klaas en Wyb hebben hem samen tien keer gewonnen en dat maakt weer veel goed."

Koning

Eén keer in zijn kaatsloopbaan werd Robert van Wieren koning van een partij in de eersteklas. Dat was al in 1963, in Bitgum. Robert, nog maar net 21 jaar oud, stond aan het eind van de dag met de 'veteranen' Roel Hoekstra en Wijtse Vlietstra met de krans om zijn nek en de koningsprijs in zijn handen. En ze wonnen een fiets.

Maar zoals dat ging in die tijd: na de tijd moest er natuurlijk wel even geborreld worden. En ook op dat gebied kon Robert van Wieren prima meekomen. Ze zaten nog niet zo lang in het café toen het stuur van de fiets al geconsumeerd was, zo schrijft Rynk Bosma in zijn boek over de Van Wierens. Het frame, de wielen, de kettingkast: ze werden allemaal omgezet in alcoholische lekkernijen. Maar Robert was wel de koning.

149 punten

Kijk je naar de kale cijfers van Robert van Wieren's kaatsloopbaan op het hoogste niveau, dan blijkt dat hij in zijn actieve tijd 149 punten bij elkaar heeft geslagen. 17 eerste prijzen, 29 premies en 40 kleine premies vulden de prijzenkast van de Marsumer kapper. Daarmee is hij niet de meest succesvolle kaatser uit de Van Wieren-dynastie. Die eer gaat naar zijn broers Klaas en Wybren, die beide bijvoorbeeld vijf keer de PC wonnen en veel hoger in het klassement staan.

Voor de mindere cijfers van Robert in vergelijking met zijn broers zijn wel enkele verklaringen te geven. Door zijn beroep als zelfstandig kapper kon hij dus alleen maar op zondag kaatsen. Robert van Wieren wilde zich dan extra laten zien. Kon een bal boven, dan ging hij boven. Kon dat eigenlijk niet, dan wilde Robert de bal toch boven hebben. Bedenk hierbij dat in die tijd het materiaal bepaald niet de klasse had van nu. Boven slaan kostte toen kracht, daar waar het tegenwoordig veel meer een kwestie van techniek is. Er waren genoeg kaatsers die Robert waarschuwden: "Niet te gek, jongen, want je gaat er kapot aan." Ze kregen gelijk. Robert was nog niet zo oud toen een kapotte schouder (en bekend fenomeen in die jaren) hem het onmogelijk maakten om optimaal te kaatsen.