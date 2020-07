SOVIDZ spant kort geding aan tegen Staat om bezoekverbod zorgcentra

De Jonge heeft de Veiligheidsregio's laten weten dat verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen voor ouderen vanaf 1 juli alle bezoekers en 'derden' de toegang moeten weigeren zodra een of meer bewoners besmet zijn met het coronavirus. De minister riep eerder echter op 'nu de ruimte te nemen die er is'.

SOVIDZ vindt een bezoekverbod voor een gehele instelling buitenproportioneel en is van mening dat een volledig bezoekverbod fundamentele mensenrechten zoals het recht op familieleven schendt. De stichting eist van de minister dat het bezoekverbod onmiddellijk wordt ingetrokken.

Politie-optreden

De minister heeft de Veiligheidsregio's de taak gegeven om in te grijpen als 'verpleeghuizen of kleinschalige woonvormen problemen ervaren met het weigeren van bezoekers of derden die de locatie proberen binnen te komen.' SOVIDZ vindt dat met het expliciete bevel om politie in te zetten om familieleden bij elkaar vandaan te houden, het welzijn van kwetsbare burgers op onverantwoorde wijze op het spel wordt gezet.

Brandbrief

Volgens SOVIDZ maakt de minister niet duidelijk hoeveel bewegingsvrijheid niet-besmette medebewoners overhouden. De stichting stuurde de minister eerder al een brandbrief. Ze gaven hem een week de tijd om duidelijkheid te geven over de vrijheid van bewoners van zorginstellingen en bezoekersregelingen. De minister heeft echter niet gereageerd en daarom besluit de stichting juridische stappen te nemen.

Berber Bijma is voorzitter van SOVIDZ. Zij kwam eerder op voor haar vader die bewoner is van Foswert in Ferwert. Volgens haar was de bezoekregeling in Foswert veel strenger dan de landelijke richtlijnen. Ook wordt er in het land verschillend omgegaan met de richtlijnen.