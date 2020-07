Ondernemersvereniging Dokkum zet alles op alles voor een mooie zomer

Voor sommige ondernemers lijkt het een verloren zomer. Ondernemersvereniging Dokkum is echter positief. In de stad staat al van alles op stapel om er mooie weken van te maken. Eind deze week wordt er meer duidelijk als de Veiligheidsregio Fryslân met nieuw beleid komt voor kleine evenementen. Als de Veiligheidsregio groen licht geeft, is het de bedoeling dat de Dokkumer binnenstad wordt 'geprogrammeerd', zoals Ondernemersvereniging Dokkum het zelf uitlegt.

Admiraliteitsweken

Belangrijkste onderdeel van de plannen is om de programmering van de Admiraliteitsdagen, die nu niet doorgaan, uit te smeren. "Wij willen de Admiraliteitsdagen omdopen tot Admiraliteitsweken. Zo pakken we het hele seizoen en halen we elke dag een klein aantal mensen naar de stad toe", legt Eric Kooistra van Ondernemersvereniging Dokkum uit.

De kunst is nu om de stad van maandag tot en met zondag gezellig te maken. Ondernemersvereniging Dokkum kijkt samen met de gemeente en een architectenbureau hoe de openbare ruimte kan worden ingericht. De horeca-ondernemers hebben inmiddels toestemming gekregen om hun terrassen uit te breiden. Kooistra: "Er zijn zelfs terrassen op boten gebouwd. En als de horeca open is, zie je dat winkeliers het beter hebben. Die samenhang is heel duidelijk."