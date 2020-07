Feestje op de Weaze: sekswerkers tellen af tot ze weer aan het werk kunnen

Mirella werkt al zes jaar in de prostitutie in Leeuwarden. Toen het coronavirus uitbrak, keerde ze terug naar haar familie in geboorteland Roemenië, omdat haar werk in Fryslân stillag. Toen ze weer in Nederland was, kon ze bij exploitant Danny verblijven. 'Hij zorgde goed voor mij. Hij gaf mij onderdak, eten en geld als ik dat nodig had', vertelt Mirella.

De Roemeense heeft de afgelopen dagen afgeteld tot ze weer aan de slag kon en is opgelucht dat ze haar werk weer kan oppakken: 'Natuurlijk, ik ben dolgelukkig.' Mirella weet dat het niet hetzelfde zal zijn als voor de corona-uitbraak. De werkers moeten nieuwe regels aanhouden, waardoor het wat aanpassen en moeilijker wordt. 'Maar we moeten doorgaan.'