'Kogel door de kerk, Mühren blijft bij Cambuur'

Mühren stond nog een jaar onder contract in België. De spits was afgelopen jaar ook al actief in Leeuwarden, maakte hij 26 doelpunten in 29 wedstrijden. Daarmee was hij topscoorder van de Keuken Kampioen Divisie. Eerder leek het er nog op dat Cambuur Mühren niet nog een keer kon huren, maar deze week zei technisch manager Foeke Booy al dat hij goede hoop had dat het toch zou lukken.

Door de uitbraak van het coronavirus kon de competitie dit jaar niet worden uitgespeeld. Hoewel Cambuur met grote voorsprong bovenaan stond, werd de club geen kampioen na na besluitvorming van voetbalbond KNVB.