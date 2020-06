McDonald's mag hogere reclamemast neerzetten in Joure

Fastfoodrestaurant McDonald's mag in Joure een reclamemast van 30 meter hoog plaatsen bij het parkeerterrein. Het restaurant vindt dat de zichtbaarheid vanaf de A7 door het aanpassen van het verkeersknooppunt is afgenomen. Vandaag de dag is de mast nog 20 meter hoog. Maar provincie Fryslân heeft besloten dat er een stuk bij op mag.