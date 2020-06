Directeur Fries Landbouwmuseum teleurgesteld in provincie: subsidie naar nul

"Dit hadden we zelf niet verwacht", zegt directeur Henk Dijkstra. "We hadden goede plannen, vonden we zelf. Ik kan me niet helemaal vinden in het advies, volgens mij hadden we wel zo'n beetje opgeschreven wat er van ons verwacht werd. Maar de commissie denkt er anders over, dus dat is zo. We hadden ook een ambitieus investeringsprogramma en veel geld beschikbaar. Dus we waren wel optimistisch. Het is natuurlijk verdeling van armoede, dus we hadden wel ingeschat dat er kans was op iets minder. Maar nul, dat is apart. We zagen dit echt niet aankomen."

Wat er nu moet gebeuren, weet Dijkstra nog niet precies. "Wij hebben volgende week bestuursvergadering, dan moeten we het er maar rustig over hebben. Wij moeten eerst het rapport eens goed lezen. De gedeputeerde zegt ook dat er nog andere mogelijkheden zijn. Waar het geld vandaan komt, dat kan ons niet zoveel schelen. Als het er maar is."

Onmisbaar, maar ook een kleine 'voldoende'

Inhoudelijk krijgt het museum een 'voldoende' in het rapport van de commissie, maar dat moet minimaal 'goed' zijn. "Daar kun je niet veel mee. Ik moet het nog goed lezen", zegt Dijkstra. Het rapport zegt wel dat het Fries Landbouwmuseum onmisbaar is. "Dat geeft hoop voor de toekomst. Dus wij moeten maar eens een gesprek hebben met mevrouw Poepjes om te kijken hoe we dit oplossen." Gedeputeerde Sietske Poepjes presenteerde de plannen dinsdag.

Nog niet zolang geleden is het museum van Earnewâld naar Leeuwarden verhuisd. Ook een duur grapje. "Er is door de provincie op aangespoord dat we zouden verhuizen. Dus we hebben dat netjes gedaan en we hadden ook mooie plannen voor de toekomst. Dus zo bekeken is het teleurstellend." Er wordt gezegd dat het museum een bredere definitie moet hebben, als een museum voor het Friese platteland. Dijkstra: "Het gekke is: dat roepen wij steeds al. Dat zijn wij allang. En zo staan er wel meer dingen in waarvan ik denk: dat doen wij allang. Ik begrijp het niet helemaal."