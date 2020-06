Provincie praat met KNSB over 'structurele oplossing' voor Thialf

NOC/NSF beloofde eerder al een bijdrage te geven van 250.000 euro per jaar. Het schaatsbond heeft nu in een brief aan de provincie aangegeven dat de bond graag met de provincie in gesprek wil gaan om samen aan een 'structurele oplossing' te werken.

Het schaatsbond heeft nog geen vaste jaarlijkse bijdrage toegezegd, maar gedeputeerde Sander de Rouwe is toch blij met het aanbod. "De KNSB heeft nog geen hoofdsponsor. Thialf ook niet. Ik kan me goed voorstellen dat we ook op dat terrein samenwerken. Het gaat om een maatschappelijk belang. Thialf is een icoon voor de schaatssport: belangrijk voor Fryslân, maar ook voor de KNSB."

Lange termijn

De Rouwe houdt zich bezig met het ijsstadion sinds duidelijk werd dat het stadion door een groot financieel tekort richting faillissement dreigde te gaan. Dat gevaar is nu eerst van de baan, door bijdragen van provincie en gemeente en door de bezuinigingen bij Thialf zelf. Maar voor een gezonde exploitatie op lange termijn is er meer nodig. De Rouwe: "Zonder structurele bijdragen van anderen kan het niet, maar we gaan stapje voor stapje vooruit en zo kijk ik ook naar het aanbod van de KNSB."

Second opinion

De afgelopen week hebben de provincie, gemeente en Thialf een onderzoeksbureau de opdracht gegeven voor recenter onderzoek naar de zonnepanelen op het dak van Thialf. De verzekering eist dat de zonnepanelen voor 1 oktober worden weggehaald. Omdat de zonnepanelen belangrijk zijn voor de energievoorziening en voor een gezonde exploitatie, heeft De Rouwe opdracht gegeven voor een 'second opinion' over de mogelijke risico's voor zonnepanelen op het dak van het ijsstadion.

"Is er iets misgegaan bij de aanleg? Is het risico echt zo groot als de verzekering denkt? Dat zijn zaken die we echt op korte termijn moeten weten, voordat we hier verdere besluiten over kunnen nemen." De gedeputeerde voegt er aan toe dat de uitkomst van het onderzoek ook belangrijk kan zijn voor andere grote complexen die graag zonnepanelen willen plaatsen. De uitkomsten van het onderzoek worden op z'n vroegst half augustus verwacht.