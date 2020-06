Pier21, Planetarium en Museum Martena blij met cultuurgeld

"Wij hebben er acht jaar aan gewerkt en maken ieder jaar voorstellingen door de provincie met mooie publieksaantallen. Nu worden we beloond. Het is een erkenning voor het harde werk en voor de risico's die we nemen", zegt Lelieveld. "Met dit geld kunnen we nog meer uitpakken, en professioneler. De zaken dieper uitzoeken. Wij krijgen ook ander geld, van publiek en sponsoren."

Reizend toneel

Lelieveld legt uit wat Pier21 doet. "Wij maken toneelvoorstellingen waarmee we door de dorpen in Fryslân reizen. We raken vaak maatschappelijke thema's aan, die er leven. Onze eerste voorstelling in 2013 gaat over een Friese boer die als emigrant naar Canada reisde en 50 jaar later terugkwam in Fryslân. Die voorstelling hebben we ook in Canada gespeeld. Het is mooi om zo verhalen te vertellen, dat doen we nu al 8 jaar. Na de zomer beginnen we met de voorstelling 'Wat Soesto!', over het boerenleven en de familie's."

Pier21 is één van die 'winnaars', maar er zijn ook partijen die slechter uit de crisis komen. "Dat is natuurlijk wel sneu. Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Het is wel zuur, want ik weet hoe hard je werkt om alles voor elkaar te krijgen", zegt Lelieveld.