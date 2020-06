VIDEO: Sauna's mogen woensdag weer open

Voor sommige sectoren is 1 juli een belangrijke dag. Dat komt omdat de coronamaatregelen dan weer versoepeld worden. Het betekent bijvoorbeeld dat sauna's vanaf woensdag weer open mogen. Eerder was dat nog 1 september. De eigenaar van Wellness & Beauty De Woudfennen vindt echter dat zijn sauna in Joure al wel eerder open had gekund. Hij zal zich houden aan de maatregelen, al is er niet voor alle regels begrip.