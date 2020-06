Geen champagne, maar tranen voor Friesland Pop: van 155.000 naar 0 euro

Dit schrijft de provincie in haar rapport 'Adviezen Musea en Kunstinfrastructuur oer Friesland Pop'

"...Er kan in de toekomst wel synergie, schaalvoordeel optreden als Friesland Pop sterkere banden aan gaat met de Popfabryk. De commissie geeft mee dat de activiteiten van Friesland Pop ook ondergebracht kunnen worden bij de Popfabryk. De commissie is van mening dat de samenwerking tussen Friesland Pop en Popfabryk duidelijker gedefinieerd had mogen worden in de aanvraag, met een overzicht van wie wat en waarom doet binnen de keten van talentontwikkeling in de popmuzieksector, provinciebreed. De commissie vindt dat de activiteiten van beide instellingen gebundeld kunnen worden in één organisatie om zo tot meer synergie te komen, met name in de benadering van nieuwe doelgroepen, maar ook in complementaire activiteiten. Daarnaast levert dit schaalvoordeel op...." (pagina 103).