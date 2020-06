Poepjes over cultuurgeld: "Artistieke kwaliteit in sommige gevallen te laag"

Gedeputeerde Poepjes geeft aan goed naar het advies te hebben gekeken: "Wij hebben de adviescommissie er echt in gevolgd. Zij hebben om diverse redenen voor verschillende instellingen gezegd: soms is de artistieke kwaliteit niet hoog genoeg, of niet onderscheidend genoeg. Dat zijn harde boodschappen, dat kan ik goed begrijpen. Maar wij willen graag een sterk artistiek en veelzijdig kunstbeeld neerzetten in onze provincie met een Fries verhaal. Dan zijn deze keuzes het beste."

Adviezen overgenomen

De twee sets met adviezen over de kunst-infrastructuur en de museumwereld zijn volledig overgenomen. "Het is in de basis de bevoegdheid van het college om het geld te verdelen. Provinciale Staten zijn er duidelijk in geweest: met een budget van bijna 30 miljoen voor vier jaar moet deze kunst-infrastructuur en de museumwereld worden vastgezet. Daar hebben wij ons aan gehouden."

Niet de focus op 1 ding

Poepjes is tevreden met het nieuwe beleid. "Het is echt een nieuw podium. Dat is ook de naam van het nieuwe cultuurbeleid. Het haalt het beste uit Fryslân, het heeft een sterk artistiek karakter, het is veelzijdig en heeft niet de focus op maar één ding. Wij hebben the best of both worlds." Het is nog niet klaar met deze verdeling van het cultuurgeld. "Het heeft ook een beleidslijn over innovatie, experiment, onze Friese taal. Die regelingen staan nog open."