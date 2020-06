Sekswerkers mogen weer beginnen: met mondkapje, of niet?

Danny Sesseler is exploitant van kamertjes op de Weaze. Sesseler is er blij mee dat de boel weer open kan. Voor twaalf uur 's avonds zal er worden afgeteld: "We maken er een leuke feestje van. Er zal gezongen worden, meezingers als 'Meisjes van de nacht' en dergelijk. Café 't Klavertje stelt drankjes ter beschikking, dus het wordt wel een gezellige boel."

Toch is hij voorzichtig. "Het is een euforisch moment voor ons dat we weer open kunnen, maar we houden er rekening mee dat corona terug kan komen en daarom volgen wij de richtlijnen. Ik adviseer om gezond verstand te gebruiken en ik denk dat de dames dat ook in hun eigen gezondheidsvoordeel ook zullen doen. Zij weten donders goed hoe het is om met een protocol te werken. Ik denk dat het wel goed komt."

Mondkapjes met de seks?

En een vraag die bij veel mensen leeft: hoe zit het met mondkapjes? "De dame is de baas in de kamer. Dus de klant heeft niet zoveel te vertellen. Als de dame zegt met een mondkapje te willen, dan is de discussie afgelopen. Dan gebeurt het met een mondkapje, of niet." De sekswerkers bepalen ook of zij zelf een mondkapje dragen of niet. "Ook die verantwoordelijkheid ligt bij de dames. Zij bepalen de wet in de kamer."

Gesprek van de dag

Het blijft hoe dan ook het gesprek van de dag op de Weaze. "Boven het bedrijf hebben wij een bedrijfskantine en daar zullen dit soort gesprekken veelvuldig gevoerd worden. Desgewenst verwijs ik ze door naar de GGD waar ze ook informatie kunnen krijgen. En ik ben zelf ook goed op de hoogte van de regels. Er zullen veel vragen komen, wij zullen er voor de klant ook zijn om vragen te beantwoorden. Het is vooral voorzichtig zijn," zegt Sesseler nogmaals.

Wat zijn enkele maatregelen verder dan? "Na elke klant zal de kamer grondig schoongemaakt worden en ik zal desinfecterende middelen beschikbaar stellen voor de dames. De hygiëne hebben we sowieso hoog liggen, dus wij houden zeker rekening met corona," legt de exploitant uit.