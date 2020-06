Raadslid Jouke de Jong: "Smallingerland krijgt kwaliteit, maar het moet wel onmiddellijk gebeuren"

Grote ambities

Het zakencollege bestaat uit verschillende partijen. "Dat is niet onbelangrijk voor het draagvlak. In het zittende college zit -voor het eerst in de geschiedenis van Smallingerland - geen bestuurder van CDA of ChristenUnie en dat ligt bij die partijen toch wel gevoelig." Het zakencollege werd aangesteld door verkenner Ton Baas. "We kennen een zakencollege eigenlijk alleen van de laatste jaren van Boarnsterhim. Dat college -met Baas als burgemeester- moest toen Boarnsterhim toen voorbereiden op de gemeentelijke herindeling en kon nagenoeg vrij opereren. In Smallingerland is de situatie natuurlijk helemaal anders. Smallingerland moet door en heeft bovendien grote ambities. Er moet - om maar eens een voorbeeld te noemen- een nieuw zwembad komen en -als het even kan- een station met een snelle spoorverbinding", zegt Falkena.

Extra raadsvergadering

De vier nieuwe wethouders worden donderdag benoemd in een extra raadsvergadering. "Maar het toeval wil dat de gemeenteraad van Smallingerland dinsdagmiddag ook vergadert. Het gaat vanmiddag vooral over de financiën, maar reken er maar op dat er ook zal worden gesproken over de nieuwe wethouders."