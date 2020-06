Weaze opent kamertjes dinsdagnacht: "Er leeft veel onzekerheid bij de vrouwen"

Dilemma: inkomen of gezondheid

Het is een dilemma om te werken in een branche waar het houden van afstand een illusie is. "Ze hebben een poging gedaan om een hygiëneprotocol te schrijven. Daarin staat wat de beste manier voor ieder persoon is om te kunnen werken. Het is natuurlijk een dilemma: ga ik mijn geld verdienen of laat ik de klandizie gaan. Voor velen is de nood echter hoog." Fier, gemeente Leeuwarden en ook het Leger des Heils hebben in de coronatijd de situatie van de dames goed in de gaten gehouden. "We hebben vaak maatwerk geleverd door bijvoorbeeld eens de kosten van de huur of de zorgverzekering te voldoen."

Nu de sector weer aan het werk mag, komt ook nieuwe onzekerheid om de hoek kijken. "Ze vragen zich af of ze ook na 1 juli nog steun krijgen. Moeten ze het dan zelf weer zien te rooien en hoe moeten ze dat aanpakken? Wij blijven in ieder geval alert en samen met GGD en Leger des Heils zijn wij te bezoeken bij steunpunt Xenia op de Weaze."