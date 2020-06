Vooruitblik: waar gaat het cultuurgeld 2021-2024 in Fryslân heen?

Waarom is deze dag zo spannend?

Wendy Kennedy: "De toewijzingen van het geld kunnen voor grote verschuivingen, want er verandert veel. In het verleden lag vaak min of meer al vast wie wat zou krijgen. Het was aardig dichtgetimmerd en hier kwam veel kritiek op van bijvoorbeeld festivals. Zij hebben wel subsidies gekregen, maar die waren vaak tijdelijk en dat brengt veel onzekerheid met zich mee."

Wat was de kritiek op de oude situatie?

"Dat de regeling niet meer van deze tijd is. De afgelopen jaren is er in cultureel Fryslân veel gebeurd en zijn er veel nieuwe initiatieven bij gekomen, zoals de festivals. Alleen kregen deze nieuwe initiatieven geen geld en als ze aanklopten konden ze er niet meer tussen komen."

Wat is er nu precies veranderd?

"Nieuw is dat iedereen een aanvraag kon indienen. En al deze aanvragen zijn beoordeeld door een externe commissie, terwijl voorheen de provincie zelf een keuze maakte. Daardoor kunnen er grote verschuivingen komen in de geldverdeling. Maar dan moet de provincie dit advies wel helemaal overnemen.

Dat gebeurt vaak wel, maar soms zijn er nog aanpassingen, zoals landelijk is gebeurd. De Raad van Cultuur adviseerde bijvoorbeeld om het Scapino Ballet geen subsidie meer te geven. De Tweede Kamer stak hier echter een stokje voor, waardoor het gezelschap toch geld kreeg."

Dan weer terug naar Fryslân. Voor wie zou het goed en voor wie wat minder goed kunnen uitpakken?

"Er zijn - zoals dat vaak gaat met zulke regelingen - meer aanvragen dan dat er geld is. Er moeten dus keuzes worden gemaakt. In de oude regeling lag vast dat maar vier Friese musea geld kregen van de provincie, met het Fries Museum als grootste. Maar er zijn ook andere musea die geld wille hebben.

De festivals hopen dat ze nu een vast plekje krijgen in de provinciale subsidieregeling en ik schat deze kans groot in. Maar ook nieuwe initiatieven zoals de Jeugdcultuurschool in de oude Molkfabryk in Burgum heeft een aanvraag gedaan en heeft goede hoop."

Wanneer weten we wie wat krijgt?

"De hele middag wordt iedereen gebeld met het nieuws. Aan het eind van de middag, om 17.00 uur, wordt het officieel naar buiten gebracht in een persconferentie."