Afgelopen jaar negen procent meer Friese kinderen gevaccineerd

Het RIVM publiceerde dinsdag haar jaarlijkse rapport over het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Daarin staat beschreven hoeveel kinderen er binnen het RVP zijn gevaccineerd (vaccinatiegraad) en wordt aandacht besteed aan ontwikkelingen binnen het RVP in het afgelopen jaar. De Jeugdgezondheidsdienst van GGD Fryslân voert het RVP uit in Fryslân.

Hoger dan landelijk gemiddelde

De vaccinatiegraad van alle vaccinaties ligt in de Friese gemeenten tussen de 91,2 en 95,7 procent. De meeste gemeenten komen daarmee boven het landelijke gemiddelde van 92,6 procent uit.

De landelijke vaccinatiegraad is voor het eerst in vijf jaar, in vrijwel alle leeftijdsgroepen, licht gestegen, met 0.7 procent. In Fryslân is de vaccinatiegraad in vergelijking met 2018 echter met wel negen procent gestegen. De vaccinatiegraad ligt in Fryslân vanouds al hoger dan het landelijk gemiddelde.