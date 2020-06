Oldehove vanaf 4 juli weer te beklimmen

De Oldehove in Leeuwarden is vanaf zaterdag weer iedere middag open voor het publiek. De toren was maandenlang gesloten vanwege het coronavirus, maar de deuren mogen nu weer open. Er zijn echter wel hygiëneregels. Zo moeten bezoekers zich vooraf aanmelden bij het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL). Verder is de lift in het gebouw buiten gebruik en mogen mensen geen gebruik maken van de toiletten. De stadswandelingen van het HCL worden ook weer opgepakt. Vrijdag is de eerste. De schatkamer en de tentoonstellingsruimtes van HCL gaan volgende week weer open voor het publiek.