Wandelende of fietsende pelgrims kunnen weer slapen in historische Friese kerken

De meeste kerken zijn eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Vrijwilligers beheren de refugio's, die langs of in de buurt van de vier Friese pelgrimsroutes liggen: het Jabikspaad, het St. Oldulphuspad, het Bonifatius Kloosterpad en it Claercamppad, en de routes van het Wandelnet.

De refugio's bieden eenvoudige slaapplekken tegen een kleine vergoeding. De refugio's zijn aangepast aan de richtlijnen van het RIVM en zijn een 'contactvrij verblijf'. "Als iedereen de regels naleeft, denken wij dat het prima mogelijk is om bezoekers te ontvangen", legt Joke Bakker van Stichting Alde Fryske Tsjerken uit.