Geen nieuwe dorpsmolen Reduzum; Henk Vellinga houdt er teleurgesteld mee op

Vellinga is jarenlang vol overtuiging bezig geweest om de molen te krijgen. "Het was zo belangrijk geweest voor het dorp. Je laat dan ook aan de provincie zien dat je duurzaam wil zijn. Dat we nu opnieuw moeten beginnen, is voor mij te veel. Dan stop ik ermee", vertelt Vellinga. "Was het eerder gestopt, dan was dat nog tot daar aan toe geweest. Nu is het op het laatste moment. Dat is jammer."

Toekomst zonder Vellinga

Er zijn volgens Vellinga nog wel nieuwe opties voor de molen. "Je kunt deze opknappen of een andere leverancier zoeken", legt hij uit. "Maar in ieder geval begin je weer van voor af aan. Daar heb ik geen zin meer in. Morgen komt het bestuur van de molen bij elkaar om de toekomst te bespreken", vertelt Vellinga terwijl hij de molen op zijn tafel symbolisch in de kast legt. "Maar dat zal zonder mij zijn."