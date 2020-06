Een vrijheid leven in angst: het verhaal van kinderen van het azc in Burgum

"Het viel ons op dat kinderen die hier wachten op uitzetting eigenlijk volledig geïntegreerd zijn in Nederland. Ze voelen Nederlander zich, en hebben hier hun thuis", zegt Yaroslava Tymts. "Ze hebben hier al veel bereikt, maar worden nu uitgezet zonder dat daar naar gekeken wordt door bijvoorbeeld de IND."

Volledig Nederlands

Mohraeel Zaky vult aan: "Wij hebben de keuze niet gemaakt naar Nederland te komen. Dat waren onze ouders. Maar nu we hier wonen en naar school gaan, zijn we eigenlijk al volledig opgegaan in de Nederlandse samenleving. Ik zou terug moeten naar Egypte. De taal is voor mij dan al een groot probleem. Ik kan het niet lezen."

Medicijnen tegen de stress

"Nederland is voor de kinderen een vrij land, maar niet voor ons. Niet voor de kinderen uit het asielzoekerscentrum", zegt Mohraeel. Dat zorgt voor stress. "Hier zit een jongen van 7 jaar oud. Hij krijgt medicijnen tegen stress, om rustig te blijven, te kunnen slapen. dat is toch gek?"