Persoon gewond na woningoverval Leeuwarden, drie verdachten op de vlucht

De overval was maandagavond laat in de wijk Havankpark, in het noorden van de stad. De drie verdachten zijn gevlucht, de politie weet niet hoe en ook niet waarheen. Ook is onbekend of ze iets hebben meegenomen bij de overval.

De politie doet nog onderzoek naar wat er zich precies heeft afgespeeld op de Carlierstraat. Ze roepen getuigen en mensen met camerabeelden op om zich te melden op 0900-8844 of anoniem op 0800-7000.